- Polska zażądała, by wysłuchanie odbyło się przed wielką izbą Trybunału, więc tak będzie - podaje na Twitterze Tomasz Bielecki, dziennikarz "Deutsche Welle" i korespondent "Wyborczej".

Komisja Europejska skierowała sprawę do TSUE na początku października. To trzeci etap procedury antynaruszeniowej, którą Komisja wszczęła w lipcu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. KE wystąpiła o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym i o wydanie tymczasowej decyzji zabezpieczającej, aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o SN zostały zawieszone.

Co postanowił TSUE?

W ubiegłym tygodniu TSUE jako środek tymczasowy nakazał Polsce zawieszenie przepisów o wysyłaniu sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę w wieku 65 lat (zamiast 70 lat). Polska ma też przywrócić do pracy w SN na warunkach sprzed kwestionowanej ustawy wszystkich sędziów wypchniętych na emerytury.