Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł ujawnił wstępną strategię rządu, który musi wykonać postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. Rządzący chcą, by dzięki nowelizacji ustawy o SN sędziowie... jeszcze raz przeszli przez procedurę w KRS i drugi raz dostali nominacje od prezydenta. - By wykonać postanowienie TSUE, nie trzeba zmiany ustawy. To zwyczajna gra na czas - komentuje konstytucjonalista.

– Postanowienie TSUE zostanie wykonane, Polska ma obowiązek przygotować odpowiednie ramy prawne – zapowiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister sprawiedliwości. Zastępca Zbigniewa Ziobry bierze udział w pracach nad odpowiedzią rządu na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. W ubiegłym tygodniu TSUE nakazał Polsce zawiesić przepisy prezydenckiej ustawy o SN umożliwiające czystkę najstarszych sędziów a także natychmiast przywrócić do pracy usuniętych. Od lipca Andrzej Duda usiłował wysłać nas przymusową emeryturę 22 osoby. Ze słów Warchoła wynika, że rząd chce przywrócić sędziów dzięki nowelizacji ustawy o SN. -Tak, zapowiadam taką nowelizację. Postanowienie TSUE sprowadza się do zmian w prawie – mówił Warchoł. – Jaki to będzie projekt, co dokładnie będzie zawierał, dowiecie się państwo niebawem. Taka decyzja zostanie w ciągu miesiąca podjęta – dodał. Zapewnił również, że Polska w ciągu miesiąca rozpocznie dialog z Komisją Europejską. TSUE nakazał rządzącym poinformować KE o wykonaniu postanowienia Trybunału.