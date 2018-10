1 ZDJĘCIE Antoni Macierewicz (Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta)

- My doprowadziliśmy to śledztwo do punktu, w którym wiemy z pewnością, jak doszło do śmierci. Nie wiemy, jak doszło do tej eksplozji - mówi Antoni Macierewicz po 2,5 roku pracy podkomisji smoleńskiej.