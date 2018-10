Jak zaznacza "Rzeczpospolita", póki co Aleksander Bąk jest znany głównie wśród specjalistów. Wkrótce może się to zmienić. Według dziennika to on ma stworzyć załączniki graficzne do ustawy o symbolach państwowych, czyli w praktyce narysować polskie godło w kilku wersjach. Ministerstwo Kultury pracuje nad nowelizacją ustawy o godle, barwach i hymnie, która ze zmianami obowiązuje od 1980 r. i jest krytykowana przez specjalistów.

O tym, że polskie godło trzeba zmienić, heraldycy mówili od dawna. W lutym w "Gazecie Wyborczej" wyjaśniał to Alfred Znamierowski. Jak tłumaczył, orzeł musi mieć złote łapy, a nie tylko pazurki ("bo nasz orzeł zawsze takie miał"); korona powinna mieć czerwone prześwity ("ani w heraldyce, ani w rzeczywistości nigdy nie istniała lita korona"); a na skrzydłach zamiast pięcioramiennych gwiazdek orzeł powinien mieć trójliście ("jak na historycznych wizerunkach").