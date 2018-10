„Tęczowy piątek” ma promować w szkołach tolerancję wobec mniejszości seksualnych i walkę z homofobią. Podobne akcje z powodzeniem przeprowadzane są od lat na całym świecie, np. w Holandii pod hasłem „Purple Friday”. W Polsce „Tęczowy piątek” organizowany jest po raz trzeci, choć działacze prawicy robili wszystko, by do niego nie dopuścić.

– Naszym obowiązkiem jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka. Nie możemy podejmować decyzji bez ich zgody. Jeżeli jakiś dyrektor podjął decyzję o zorganizowaniu „Tęczowego piątku” z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe – straszyła w czwartek w portalu wPolityce.pl minister edukacji Anna Zalewska. Szefowej MEN w sukurs przyszli kuratorzy oświaty, którzy rozpoczęli poszukiwania uczestników akcji. Kurator Barbara Nowak z Małopolski domagała się „niezwłocznego poinformowania” o „wszystkich sytuacjach niebezpiecznych”. W liście do dyrektorów napisała, że „seksualność uczniów, w ogromnie przeważającym procencie nieletnich, jest sztucznie podnoszonym tematem w celu wzbudzania niezdrowej sensacji i szukania pretekstów do destabilizowania funkcji wychowawczej szkoły”.