4 października „Gazeta Wyborcza” opisała okoliczności, w jakich zainstalowany przez PiS w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dyrektor Karol Nawrocki zakończył współpracę z główną księgową Ewą Joszczak.

29 stycznia kobieta spotkała się w cukierni z byłym wicedyrektorem muzeum dr. Januszem Marszalcem. Dwa dni później Nawrocki poinformował ją, że wie o tym i że stracił do niej zaufanie. Księgowa otrzymała ofertę: albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, albo zwolnienie. Ostatecznie wybrała pierwszą opcję i odeszła na korzystnych warunkach.

Co więcej, w trakcie spotkania Joszczak z Marszalcem byli fotografowani, co zauważyła inna klientka cukierni, która ich ostrzegła.

Muzeum rozesłało mediom (ale nie „Gazecie Wyborczej”) opublikowane następnie na stronie internetowej oświadczenie, w którym odniosło się do naszego tekstu. A w nim czytamy, że Ewa Joszczak „wielokrotnie wykazywała się złą wolą, blokując m.in. możliwość zwiększenia zatrudnienia, mimo posiadanych wolnych etatów, oraz możliwość wydatkowania środków własnych Muzeum” oraz że była „pracownikiem niesamodzielnym”, „notorycznie posługiwała się swoim zastępcą” i „wprowadzała dyrekcję Muzeum w błąd co do finansowej kondycji instytucji”. W rozmowie z „Wyborczą” Ewa Joszczak powtórzyła, że ani dyrektor Nawrocki, ani jego poprzednik – prof. Paweł Machcewicz – nie mieli nigdy żadnych uwag do jej pracy.