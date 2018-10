ROZMOWA Z ALEKSANDREM KWAŚNIEWSKIM, byłym prezydentem RP

AGNIESZKA KUBLIK: Panie prezydencie, czy pan pogratuluje Jarosławowi Kaczyńskiemu?

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI: Osobiście nie, bo nie mamy takich relacji. Ale symbolicznie, muszę przyznać, że PiS wygrał te wybory. Aczkolwiek poniżej swoich oczekiwań i poniżej kolosalnych nakładów, które poniósł, głównie z naszej kieszeni zresztą. Dostać tylko 30 parę procent po tak hojnej akcji socjalnej, po choćby tych wyprawkach szkolnych 300 plus, które z myślą o wyborach zostały rozdane, mając w całości media publiczne, finansując bardzo mocno tę kampanię, to znaczy odnieść gorzkie zwycięstwo. Bo PiS musi zdawać sobie sprawę z tego, że razem z Kukizem, który jest najbardziej prawdopodobnym, a może i jedynym koalicjantem, uzyskał jednak w tych wyborach mniej głosów niż partie, które są w opozycji. I przed wyborami europejskimi, a następnie parlamentarnymi, które są mniej więcej za rok, to jest niewątpliwie poważne ostrzeżenie dla PiS. Że alternatywa jest. Bo to, co rok temu wydawało się całkowicie nierealne – że jest w Polsce siła, która może PiS pokonać – staje się coraz bardziej realne, choć nie przesądzone.