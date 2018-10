ROZMOWA Z DR. WITOLDEM SOKAŁĄ, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

PAWEŁ WROŃSKI: Przeanalizował pan sytuację w sejmiku świętokrzyskim. PiS wcale nie musiał tu wygrać.

DR WITOLD SOKAŁA: Rachunek jest prosty. PSL, SLD i Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty otrzymały znacznie więcej głosów niż PiS [dla anty-PiS – 262 tys., dla PiS – 207 tys.]. Zakładam, że gdyby przed wyborami powstała koalicja tych ugrupowań, otrzymałaby znacząco więcej niż 50 procent mandatów. Oczywiście w przypadku koalicji możliwy byłby odpływ części elektoratu z powodu niechęci do pozostałych koalicjantów. Uważam jednak, że ten odpływ nie byłby znaczny. No, ale wszyscy wiemy, że taka koalicja nie powstała, i muszę dodać, że przed wyborami nie było na to szans.

Koalicji nie chciało PSL. Przed wyborami istniała jednak wśród ludowców świadomość, że PiS w województwie świętokrzyskim jest silny, a prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał przemalowanie województwa z zielonego na niebieski.