1 ZDJĘCIE Spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości straszący przed uchodźcami. (youtube)

Rzecznik praw obywatelskich chce, by prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spotu wyborczego PiS, w którym ten straszył uchodźcami. Zdaniem RPO doszło do publicznego nawoływania do nienawiści ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne lub wyznanie.