1 ZDJĘCIE Proces Marka Falenty w sprawie afery podsłuchowej (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o wstrzymanie wykonania kary dla Falenty do czasu rozstrzygnięcia kasacji. Nie znaczy to jednak, że Falenta automatycznie idzie do więzienia.