Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o powierzeniu Czajkowskiemu nowych obowiązków, a dziś Dera wręczył mu powołanie. Dokumenty w tej sprawie wysłano już do SN.

– W SN mamy nową izbę. Ta izba powinna pracować. Aby pracowała dobrze, potrzebny jest człowiek, który nią kieruje – mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Czajkowski został powołany do czasu wyboru prezesa izby. Na razie to on będzie kierował najważniejszą dla ustroju państwa izbą SN.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powstała w kwietniu na mocy prezydenckiej reformy SN, ale długo widniała jedynie na papierze. Dostała „sprawy publiczne”, co oznacza, że sędziowie będą tu orzekać m.in. o ważności ogólnopolskich wyborów albo rozstrzygać protesty wyborcze. To będą rozstrzygane sprawy dotyczące energetyki, komunikacji czy odwołania od decyzji szefa KRRiT (koncesje, kary). A także skargi nadzwyczajne umożliwiające wzruszenie prawomocnych wyroków sądów.