PiS wygrał wybory samorządowe, będzie rządził w co najmniej sześciu sejmikach (wcześniej – tylko w jednym). Ale w kilku dużych miastach poniósł bolesne porażki – kandydaci Koalicji Obywatelskiej wygrali już w pierwszej turze.

Frekwencja była rekordowa jak na wybory lokalne, bo 54 proc. To oznacza, że o ok. 2 mln Polaków więcej niż cztery lata temu poszło na głosowanie. Zapewne po to, by... przystopować PiS.

Kaczyński jest wściekły

Po wtorkowym spotkaniu na Nowogrodzkiej jego uczestnicy relacjonują nam, że prezes Kaczyński jest „wściekły”, bo spodziewał się wyniku w okolicach 40 proc. – jak pokazywały niektóre przedwyborcze sondaże – i tylko kilkunastu dla Koalicji Obywatelskiej. A PSL miał umierać pod progiem wyborczym.

Prezes PiS za wynik poniżej swoich oczekiwań już w niedzielę wieczorem obwiniał... media.

– Teraz to będziemy mogli starać się o władzę w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Będziemy mogli w pewnych ważnych miastach walczyć w drugiej rundzie i jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. Także po to, by w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy, bo tak było tym razem – przemawiał Kaczyński. I dodał, że „bardzo by chciał, aby kolejne wybory w Polsce przebiegały w lepszej atmosferze”. – Żeby tego, co nazywa się w tej nowopolszczyźnie fake newsem, było dużo, dużo mniej. Żeby każdy podejmował decyzję taką, jaką uważa, ale żeby jednocześnie każdy Polak wiedział, że w ciągu tych czterech lat pod rządami PiS Polska poszła do przodu, i to bardzo mocno pod wieloma względami.