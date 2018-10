Sytuacja w Sądzie Najwyższym od środy przypomina stan sprzed 4 lipca, gdy prezydent rozpoczął emerytalną czystkę najstarszych sędziów. Andrzej Duda obniżył im wiek emerytalny, a potem próbował wysłać na przedwczesną emeryturę 23 osoby. Plany pokrzyżował mu unijny Trybunał Sprawiedliwości. W piątek nakazał Polsce zawiesić przepisy umożliwiające czystkę i przywrócić usuniętych do pracy. To środek zabezpieczający wydany do czasu zbadania skargi Komisji Europejskiej, która zakwestionowała prezydencką reformę.

Gersdorf wzywa do powrotu

W poniedziałek pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf wezwała usuniętych do powrotu. Od tego czasu w SN trwa usuwanie skutków czystki. – Do środy wróciło 20 sędziów. Wszyscy złożyli deklaracje o przyjęciu obowiązków sędziowskich. Od tego czasu są traktowani jak sędziowie w stanie czynnym – mówi Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN.