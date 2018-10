Wyniki wyborów do sejmików [AKTUALIZOWANE INFOGRAFIKI] >>>

We wtorek na popołudniowej konferencji szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński mówił, że od ogłoszenia oficjalnych wyników dzielą nas „już raczej nie dni, ale godziny”. Do chwili zamknięcia tego wydania nie były one znane.

W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. PiS wygrał w pięciu sejmikach, ale władzę objął tylko w podkarpackim. Powodem takiej powyborczej konfiguracji był bardzo dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego (23,4 proc.), a także lepszy wynik lewicy (8,8 proc). PSL wygrało wówczas w województwach: świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, a koalicja PO-PSL z udziałem lewicy i ruchów regionalnych umożliwiła rządy niemal w całym kraju.

Teraz Koalicja Obywatelska-PSL, ewentualnie z SLD, może liczyć na dziewięć województw. W Dolnośląskiem sytuacja jest niejasna.