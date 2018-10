Wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w pierwszej turze wyborów samorządowych i porażka Patryka Jakiego to jedno z większych zaskoczeń tej kampanii. Zwłaszcza widz telewizji publicznej miał prawo być przekonany, że warszawskie starcie Platformy Obywatelskiej z PiS-em to najważniejszy pojedynek wyborczy, a Jaki ma spore szanse, by w pierwszej turze mieć lepszy wynik niż Trzaskowski. Ostatnie dni w TVP wyglądały jak spot wyborczy partii Jarosława Kaczyńskiego, a materiały o superkandydacie Jakim pojawiały się codziennie.

Dlatego widz TVP musiał być mocno zdezorientowany w niedzielny wieczór, bo z ekranu telewizora przemawiali do niego Kaczyński i Mateusz Morawiecki, ale Patryk Jaki już nie. Jedynka oczywiście transmitowała przemówienie prezesa i premiera. Żaden z nich nie wspomniał o Jakim. No i potem TVP 1 nie transmitowała przemówienia Jakiego. I to już takie oczywiste nie jest. Jaki był za to na antenie TVN 24.