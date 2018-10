„Nie jest (...) prawdą, iż obecnie nie ma w Polsce zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sędziów. Nie odpowiada również rzeczywistemu stanowi rzeczy twierdzenie (...), iż obecnie normy prawne w Polsce wykluczają zagrożenia dla niezawisłości sędziów o charakterze systemowym” – napisał sędzia Piotr Gąciarek z warszawskiego Sądu Okręgowego, odpowiadając na pytania sądu irlandzkiego w sprawie głośnej ekstradycji Artura C.

Jest on podejrzewany o handel narkotykami, a sędzia Gąciarek w 2012 r. wysłał za nim europejski nakaz aresztowania (ENA). Artur C. został zatrzymany w Irlandii, ale tamtejszy sąd ma wątpliwości, czy w związku z reformami sądownictwa czeka go w Polsce sprawiedliwy proces.

Dlatego pod koniec lipca skierował w tej sprawie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. A ten uznał, że sądy państw unijnych mogą badać stan praworządności w Polsce i wstrzymać wykonanie ENA, jeśli stwierdzą zagrożenie do rzetelnego procesu w konkretnej sprawie.