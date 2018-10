ŚLEDŹ NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO NA WYBORCZA.PL

* Do tej pory jedynym sejmikiem, gdzie PiS rządził samodzielnie, było Podkarpacie. Partii Jarosława Kaczyńskiego udało się tam utrzymać władzę.

* PiS samodzielnie bierze sejmik na Lubelszczyźnie, a to oznacza, że w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie straci władzę koalicja PO-PSL. Stało się tak prawdopodobnie za sprawą gorszego niż cztery lata temu wyniku ludowców. PiS będzie miał tu 17 na 33 radnych.

* Zjednoczonej Prawicy udało się też odbić Małopolskę. Zdobędzie tam 20 mandatów na 39 możliwych miejsc.

* Prawo i Sprawiedliwość przejmie też władzę w samorządzie województwa świętokrzyskiego. Będzie mieć 16 lub nawet 17 na 30 mandatów radnych w sejmiku

* Koalicja PSL-PO straciła większość na Podlasiu. Teraz ma ją PiS - 16 mandatów na 30. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 9 mandatów, PSL - 5.

* Nie ma jeszcze ostatecznych wyników wyborów do sejmiku województwa łódzkiego, ale wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 17 mandatów, PSL – 4, a Koalicja Obywatelska – 12 . W sejmiku jest 33 radnych. To oznacza, że województwem łódzkim będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość.