Zatrzymany w Irlandii w 2017 r. Artur C. jest podejrzewany o handel narkotykami. Europejski nakaz aresztowania wystawiły za nim trzy sądy w Polsce, w tym Sąd Okręgowy w Warszawie. ENA to niemal automatyczny system wydawania obywateli w ramach UE, zastępujący skomplikowane ekstradycje. Mimo wystawienia przez Polskę tego dokumentu sąd irlandzki Artura C. nie wydał.

Irlandczycy pytają o niezawisłość sędziów

Pod koniec lipca tego roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał bowiem – w odpowiedzi na pytania irlandzkiej sędzi, która miała decydować o przekazaniu Artura C. – że sądy państw unijnych muszą wstrzymać wykonanie ENA, jeśli stwierdzą zagrożenie dla rzetelnego procesu w konkretnej sprawie. Po orzeczeniu Luksemburga ruszyła lawina: wiele sądów państw UE zaczęło wstrzymywać wydawanie Polsce osób, wobec których polskie sądy wystawiły ENA. Swe decyzje uzależniają od odpowiedzi polskich sądów na pytania dotyczące skutków ostatnich zmian w sądownictwie.