Agnieszka Kublik: I PiS wygrał...

Prof. Radosław Markowski: Po trzech latach rządzenia traci – to mówią wyniki sondażowe.

Każda władza się zużywa.

– Ale ta przy tym swoim całym klientelistycznym przekupstwie, przy 500 plus, 300 plus, „Mieszkaniu plus”, przy różnych sposobach kupowania różnych grup zawodowych, skróceniu wieku emerytalnego przez 3 lata straciła około miliona wyborców. To potężna strata. PiS chciał położyć łapę na wszystkim. I nie tylko to się nie stało, ale tendencja jest odwrotna. Niesieni „wynikami” sondaży opinii publicznej, zwłaszcza jednego ośrodka, oczekiwali pewnie poparcia na poziomie 45-47 proc. Jeśli wyniki sondażowe się potwierdzą i PiS-owi spadło z niemal 38 proc. do 33 proc., to oznacza, że za Jarosławem Kaczyńskim nie stoi już 5,7 mln Polaków, tylko ok. 5 mln, a pewnie nawet znacznie mniej.

Z dużym rozbawieniem można było oglądać w niedzielny wieczór słowną ekwilibrystykę przywódców PiS, że odnieśli zwycięstwo. A przecież może się zdarzyć tak, że nawet w tych sejmikach, w których zwyciężyli, nie będą w stanie rządzić, bo Koalicja Obywatelska wsparta przez PSL ma ok. 10 pkt proc. więcej. Ani jedno większe miasto nie będzie w rękach PiS-owskiego prezydenta. Ale największym zwycięzcą jest PSL. I z deklaracji ludowców wynika, że nie wejdą nigdzie w koalicję z PiS, bo to partia antysamorządowa.