Decyzja o wezwaniu sędziów do powrotu zapadła podczas poniedziałkowego spotkania pierwszej prezes z prezesami kierującymi pracami izb SN. Wezwanie już opublikowano na stronach sądu. W ten sposób SN realizuje postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. W piątek TSUE zawiesił przepisy prezydenckiej ustawy o SN, umożliwiające czystkę najstarszych sędziów, i nakazał Polsce przywrócić usuniętych do pracy.

"Jako konstytucyjny organ Państwa Członkowskiego, pełniąc nieprzerwanie obowiązki Pierwszego Prezesa SN, wykonując postanowienie TUSE wzywam wszystkich sędziów SN objętych zakresem środków tymczasowych orzeczonych w tej sprawie do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej" - napisała Gersdorf.

- Pani prezes uznała, że postanowienie TSUE skierowane jest do państwa polskiego, więc także do władzy sądowniczej i pierwszego prezesa SN. Dlatego wezwała sędziów do powrotu do czynnej służby - mówi rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. - To postanowienie dotyczy również sędziów, więc ich obowiązkiem jest stawić się do pracy - dodał.