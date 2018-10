W oświetlonej na zielono sali sztabu Polskiego Stronnictwa Ludowego pół godziny przed ogłoszeniem wyników głosowania można było wyczuć dwie emocje: złość (trochę) i euforię (dużo). Złość była głównie na PiS, z którym ludowcy toczyli ciężkie boje w ostatnich dniach kampaniI o zwycięstwo w sejmikach.

– Widział pan tę okładkę „Gazety Polskiej Codziennie”? – spytał mnie wkurzony działacz PSL. Potem pokazał na ekranie telefonu okładkę weekendowego wydania gazety z tytułem „Szarańcza zje wszystko, co zielone” oraz ze zdjęciem koniczyny (to nawiązanie do słów Grzegorza Schetyny, w których porównał PiS do szarańczy). – To zobaczymy, kto kogo zje – roześmiał się działacz i mrugnął porozumiewawczo, bo przecieki wskazywały, że jest się z czego cieszyć. Działaczy przybywało, a nastroje były coraz bardziej szampańskie.

Brawa dla Trzaskowskiego, śmiech ze słów Kaczyńskiego