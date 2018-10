Jacek Staniszewski uczy historii w podstawówce w Warszawie. Marcin Zaród jest anglistą w liceum w Tarnowie. Razem prowadzą podcast EduGadki, gdzie o szkolne doświadczenia pytają kolegów i koleżanki po fachu. To oni zainicjowali w mediach społecznościowych akcję „Zadaję z sensem”.

– Dzieci odrabiają lekcje często do późnych godzin nocnych, niektóre spędzają na nauce więcej czasu niż ich rodzice w pracy – mówi Staniszewski.

A Zaród zauważa: – Do tej pory apele o ograniczenie prac wychodziły głównie od rodziców czy rzecznika praw dziecka, a ich adresatem było raczej ministerstwo niż nauczyciele. Nasza akcja jest skierowana właśnie do nauczycieli.

Trzy godziny szkoły po szkole

Tak naprawdę temat prac domowych – a zwłaszcza tego, ile powinno ich być – nie jest nowy. „Jeśli dzieci nie muszą uczyć się niepotrzebnych i nieważnych rzeczy, to zadania domowe są zupełnie zbędne do nauki typowych przedmiotów szkolnych. Lecz jeśli szkoła wymaga, by dziecko zapamiętało mnóstwo faktów, które dla niego nie mają większego lub nawet żadnego znaczenia, to proces nauki przebiega tak powoli i boleśnie, że szkoła musi zwrócić się do środowiska domowego o pomoc w wydobyciu dziecka z tarapatów, w które sama je wpędziła” – pisał Carleton Washburne, amerykański kurator szkolny w… 1937 r.!