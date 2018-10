W całym kraju trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 i będą czynne do 21.

O godz. 13.30 Wojciech Hermeliński poinformował, że karty do głosowania wydano już niemal 4,7 mln głosujących, co stanowi 15,62 proc. uprawnionych do głosowania. Spośród dużych miast najliczniej głosują wyborcy w Warszawie - do 12 zagłosowało 17,01 proc., najwyższą frekwencję zanotowano w gminie Nowy Dwór na Podlasiu, gdzie w tym czasie zagłosowało 34,52 proc.

W mediach społecznościowych głosujący dzielą się wpisami o wyjątkowo długich kolejkach w lokalach wyborczych w całym kraju.

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, mówiła o godz. 10, że prawie we wszystkich lokalach głosowania rozpoczęły się o czasie.

- Mieliśmy kilka przypadków opóźnień, np. w Lublinie z powodu włamania do budynku komisję otworzono o godz. 7.30. W dwóch komisjach w gminie Wircza nie było prądu, cisza wyborcza może zostać przedłużona tam o 13 minut. Wszyscy wyborcy zaczekali na moment otwarcia lokalu i bez problemu wzięli udział w głosowaniu. Dlatego komisarz będzie analizował tę sytuację i być może przedłożenie ciszy nie będzie konieczne. W jednej z gmin w delegaturze w Krakowie zabrakło jednego kandydata na karcie do głosowania, czego wcześniej nikt nie zauważył. Dostarczono już prawidłowe karty - wyliczała Pietrzak.