– Od wielu miesięcy mówiliśmy, że to, co się dzieje z Sądem Najwyższym, wymyka się europejskim standardom. Najpoważniejszy organ sądowy Europy właśnie potwierdził, że mieliśmy rację – mówi sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

Prezesi wracają do pracy

W piątek unijny Trybunał nakazał Polsce, by „niezwłoczne zawiesiła stosowanie” kilku przepisów prezydenckiej ustawy o SN. Wśród nich regulacje, którymi Andrzej Duda obniżył sędziom wiek emerytalny z 70 do 65 lat i zapewnił sobie prawo decydowania, którzy sędziowie mogą orzekać dłużej. Na ich podstawie od lipca usiłuje usunąć 22 osoby, w tym pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf. TSUE zobowiązał Polskę, by przywróciła usuniętych sędziów na warunkach sprzed 3 kwietnia, gdy weszła w życie prezydencka reforma.

Decyzja oznacza, że do SN oficjalnie wróci oprócz Gersdorf m.in. dwóch prezesów: Izby Karnej Stanisław Zabłocki i Izby Pracy Józef Iwulski. „Liderzy sędziowskiego oporu przed atakiem na praworządność pozostaną w SN. Plan PiS i prezydenta zmierzający do usunięcia najbardziej doświadczonych sędziów przynajmniej na razie się nie udał” – skomentował konstytucjonalista prof. UW Marcin Matczak.