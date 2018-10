– To postanowienie tymczasowe. Nie można się od niego odwołać. Zabezpieczenie jest skuteczne od chwili doręczenia. Polska będzie się mogła się do niego odnieść potem. Wówczas zostanie wydane ostateczne zabezpieczenie.

To precedensowe postanowienie. Zabezpieczenie jest szerokie. Obejmuje zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których obniżono wiek stanu spoczynku sędziów SN. Rozstrzygnięcie Trybunału oznacza, że Polska ma teraz niezwłocznie podjąć działania prawne, również legislacyjne, zmierzające do tego, by skutki odejścia sędziów z SN z powodu obniżenia wieku emerytalnego zostały zniwelowane do czasu rozstrzygnięcia skargi Komisji przez Trybunał.

Zatem:

* Pierwszą prezes SN ma pozostać prof. Gersdorf. Nie wolno w miejsce pierwszego prezesa powołać innego pierwszego prezesa albo osoby pełniącej takie obowiązki. Prezydent będzie się musiał powstrzymać od wskazania takiej osoby.