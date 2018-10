1 ZDJĘCIE Temida (TOMASZ PIETRZYK)

To "wyraz osobistych poglądów i przekonań" sędziego, a nie stanowisko organu wydającego ENA czy sądu - pisze do irlandzkiego sądu Joanna Bitner, prezes warszawskiego sądu okręgowego, przekazując odpowiedź sędziego Piotra Gąciarka w sprawie wydania Polsce Artura C. podejrzewanego o handel narkotykami.