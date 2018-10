„Wiadomości” ogląda ok. 2 milionów widzów dziennie, ale gdy Kurski przyszedł na Woronicza w styczniu 2016 r., dziennik śledziły co dzień ponad 3 miliony. Wraz z wiarygodnością program tracił i widzów.

Trójkąt programowy

– Codzienny przekaz dziennika TVP najpewniej powstaje w trójkącie: Woronicza – tu pracuje prezes Kurski, Nowogrodzka – tu jest sztab PiS i plac Powstańców – tu jest studio „Wiadomości” – tak codzienną pracę nad głównym programem informacyjnym telewizji publicznej ocenia jeden z telewizyjnych reporterów.

Przed niedzielnymi wyborami ponad połowę czasu głównego wydania „Wiadomości” zajmują tematy kampanijne. Materiały są komponowane wedle tego samego strychulca: mądra, sprawiedliwa i zapracowana władza kontra głupia, leniwa i skorumpowana opozycja. A że spośród wszystkich wyborczych pojedynków dla PiS najistotniejszy jest ten w Warszawie – Patryk Jaki kontra Rafał Trzaskowski – to i „Wiadomości” najintensywniej relacjonują każdy krok Jakiego.

Przy tak silnym zaangażowaniu się TVP w kampanię samorządową po stronie władzy trzeba postawić pytanie o uczciwość wyborów. Nierówność szans jest faktem.

– I ona jest świadomie zaplanowana – mówi jeden z reporterów TVP Info.

Wcześniej kolegium, na którym planowano, co i kto pojawi się w głównym wydaniu „Wiadomości”, było rano, tuż po godzinie 9. – Teraz dopiero przed 11 – relacjonuje nam jeden z reporterów. – Dziennikarze podejrzewają, że wcześniej trwa ustalanie, co ma być w „Wiadomościach” i w jakiej kolejności. – U nas się mówi, że to sam prezes Kurski jest zainteresowany tym, co jest w „Wiadomościach” – tłumaczy jeden z reporterów. – Te ustalenia, prowadzone najpewniej z ludźmi prezesa Kaczyńskiego, mają być potem przekazywane na plac Powstańców.