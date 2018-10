Konstytucja reguluje zatrudnienie w Kancelarii Prezydenta tylko w przypadku parlamentarzysty. W razie takiego awansu poseł lub senator musi się zrzec mandatu. Przepisów dotyczących przynależności urzędnika kancelarii do partii i działalności w niej nie ma.

Ale mandat radnego – także w przypadku prezydenckiego urzędnika – daje ochronę przed zwolnieniem z pracy. Jeśli pracodawca chce to zrobić, musi wystąpić o zgodę do rady. A radni często chronią się wzajemnie.

W 2010 r., gdy do Pałacu wprowadził się Bronisław Komorowski, tygodnik „Polityka” informował, że w kancelarii zatrudnionych jest siedmiu radnych z PiS. Mieli być zwolnieni w pierwszej kolejności. Tygodnik cytował szefa kancelarii Jacka Michałowskiego: – W kancelarii są osoby, które są politykami, nie widzę dla nich miejsca.

Później szefem kancelarii został jednak Sławomir Nowak, który kierował PO na Pomorzu. A zwolnienie radnych PiS nie było takie łatwe. Jak pisała „Polityka”, szefostwo kancelarii wybrało strategię na przeczekanie. „Postanowiło, że wstrzyma się do momentu, gdy wygasną mandaty radnych obecnej kadencji. To oznaczało, że na wręczenie wypowiedzeń zostanie dziewięć dni, bo niektórzy z prezydenckich urzędników walczyli o reelekcję”. – Być może to się kryje dziś za startem urzędników w wyborach samorządowych – słychać w kuluarach.