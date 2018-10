– Ziobro stanął naprzeciw premiera i osobiście załatwił go na finiszu kampanii, której twarzą jest Mateusz Morawiecki. To są zawsze najważniejsze dni, w których nie ma miejsca na niekontrolowany przekaz. Emocje są już tak rozbujane, że nie sposób je opanować. I nie jest nam potrzebna dyskusja o polexicie – mówi doradca Jarosława Kaczyńskiego.

Ziobro pyta TK o traktat europejski

Ziobro jako prokurator generalny wystąpił do TK w sprawie art. 267 traktatu o funkcjonowaniu UE, który umożliwia sądom krajowym zadawanie pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Chce, by przepis został uznany za niezgodny z Konstytucją RP, jeśli pytania będą dotyczyć „ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej”. To reakcja na pytania zadawane od sierpnia przez Sąd Najwyższy i sądy z Warszawy, Łodzi i Gorzowa w sprawie pisowskich reform sądownictwa.