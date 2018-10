Ewa Ivanova: W jakim celu Zbigniew Ziobro rozszerzył swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego chce, aby jeden z najważniejszych przepisów traktatu o funkcjonowaniu UE – art. 267 – został uznany za niekonstytucyjny? To przecież przepis mówiący o obowiązku zadawania pytań prejudycjalnych przez sądy krajowe Trybunałowi unijnemu w razie wątpliwości dotyczących wykładni prawa unijnego. A Ziobro chce, aby polski TK uznał tę regulację za niekonstytucyjną w zakresie, w jakim miałaby dopuszczać zadawanie pytań w sprawach dotyczących ustroju, organizacji i kształtu władzy sądowniczej.

Dr Piotr Bogdanowicz: To próba legitymizacji, za pomocą TK, tez wygłaszanych przez prokuratora generalnego o braku kompetencji instytucji UE – zwłaszcza Komisji i Trybunału Sprawiedliwości – do zajmowania się ostatnimi zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Pod względem prawnym, z perspektywy prawa unijnego, nie mam jednak wątpliwości, że TK nie ma kompetencji do stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów traktatu. Wynika to z zasady pierwszeństwa prawa unijnego w stosunku do prawa krajowego. Sankcjonuje ją utrwalone orzecznictwo unijne od lat 60.