– Cofnięcie zażalenia przez ZUS jest nieskuteczne. W związku z tym sprawa toczy się dalej, a pytania prejudycjalne zachowują ważność. Zostały skierowane do Trybunału i TSUE powinien na nie odpowiedzieć – mówił w środę rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

Orzeczenie zapadło we wtorek w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Sąd zdecydował nie uwzględnić wniosku dyrektora oddziału ZUS w Jaśle, który próbował wycofać swoje zażalenie. Dotyczyło obywatela Polski, który nie chciał płacić składek w kraju, bo choć miał tu firmę, jednocześnie pracował na Słowacji. ZUS uważa, że mężczyzna unikał płacenia składek, ale pod koniec września uznał, że nie chce, by sąd dalej się zajmował sprawą.

Przedwczesna radość prezydenckich urzędników

Rzecznik ZUS nie odpowiedział na pytanie, skąd decyzja. Jedno jest pewne: sprawa stała się bardzo niewygodna dla rządu, prezydenta i partii rządzącej. To na jej kanwie SN wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma pytaniami prejudycjalnymi o zgodność prezydenckiej reformy SN z unijnymi przepisami. Duda obniżył sędziom wiek emerytalny z 70 do 65 lat i na tej podstawie od lipca usiłuje usunąć z SN 22 osoby. Dwóch 65-latków znalazło się w składzie orzekającym w sprawie ZUS. Sąd nie wiedział, czy mogą orzekać, i zwrócił się do Trybunału.