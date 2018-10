Andrzej Duda poleciał do Watykanu na uroczystości związane z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. W poniedziałek był na audiencji u Franciszka, we wtorek będzie uczestniczył we mszy przy grobie Jana Pawła II. Niespodziewanie dla siebie samego prezydent musiał w Watykanie tłumaczyć się ze swoich ostatnich decyzji. Dziennikarze z Polski pytali go o uchwałę sędziów apelacji krakowskiej i groźbę Trybunału Stanu.

Sędziowie o Trybunale Stanu

„Wyrażamy dezaprobatę wobec działań prezydenta, który wręczył nominacje pomimo zabezpieczenia zastosowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny” – napisali krakowscy sędziowie po tym, jak w ubiegłą środę Duda powołał do Sądu Najwyższego 27 osób wskazanych mu przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Zrobił to wbrew orzeczeniom NSA, który wstrzymał wykonalność uchwał KRS i zamroził powołania. Sąd zgodził się z pięcioma uczestnikami konkursu, którzy odwołali się od jego wyników i wystąpili o zabezpieczenie. Duda powinien poczekać z nominacjami do rozpatrzenia ich odwołań, ale nie poczekał.