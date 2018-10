Pozwy są dwa. Jeden złożył Wojciech Dobrzyński, przewodniczący rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i kandydat komitetu Jedność Narodu-Wspólnota do sejmiku województwa mazowieckiego. Drugi – Piotr Jankowski, który kandyduje do rady miejskiej w Łodzi z list Kukiz'15. Jego wniosek został odesłany z sądu w Warszawie do Łodzi. Wniosek Dobrzyńskiego sąd przyjął w poniedziałek i wyznaczył rozprawę na wtorek na godz. 9.

Obaj kwestionują wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla telewizji publicznej z 4 października. Lider PiS w „Gościu Wiadomości” mówił, że „jeżeli niektórzy nam mówią, że taką sprawą są np. frankowicze, to mogę powiedzieć: dzisiaj kurs franka jest dużo, dużo niższy niż kiedyś, a sądy, kiedyś mówiłem: zgłaszajcie się do sądów, przyznają także przy pozwach zbiorowych odszkodowania. Krótko mówiąc, i tu sprawy posuwają się do przodu”.