Poszło o fragment spotów zachęcających do głosowania w najbliższą niedzielę w wyborach samorządowych: „Twój głos ma moc. Użyj jej! Wybory samorządowe 21 października”.

Ta kampania to m.in. cztery krótki filmiki (po 30 i 16 sekund), w których dzieci uczą dorosłych, jak ważne jest, by 21 października poszli na wybory. – Jak nie pójdziesz na wybory, to inni zdecydują, co jest najważniejsze dla ciebie i dla twoich bliskich. Zmień X na rzeczy ważne w twojej okolicy – powtarzają uczniowie. To ich lekcja dla rodziców.

W spotach dzieci przekonują dorosłych do głosowania, bo w tych wyborach chodzi m.in. o to, czy będziemy mieć dużo drzew w swojej okolicy.

Symbolem tego ostatniego jest rysunek drzewa – to gruba, zielona linia na białym tle w kształcie drzewa z dużą koroną i pniem. W spocie są też ikonki czytelni, podjazdów dla niepełnosprawnych czy dostępu do internetu.