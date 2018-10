W czterech miastach, w których zostały przeprowadzone sondaże, kandydaci wspierani przez Prawo i Sprawiedliwość przegrywają. Zdaniem socjologa z UJ dr. Jarosława Flisa nie jest wykluczone, że prowadzona przez PiS kampania na czele z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim zmobilizowała elektoraty - ale bardziej elektorat anty-PiS.

W Gdańsku walka bratobójcza

Najbardziej zacięty bój toczy się w Gdańsku, bastionie Platformy Obywatelskiej. Tyle że to bój bratobójczy. Wiele wskazuje na to, że w II turze dojdzie do starcia między Jarosławem Wałęsą, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Pawłem Adamowiczem, dotychczasowym prezydentem i do niedawna prominentnym działaczem PO. Według sondażu wynik drugiej tury to 45 proc. do 43 proc. dla Jarosława Wałęsy. Ale to Adamowicz wygra pierwszą turę, zdobywając 30 proc. głosów.

Kacprowi Płażyńskiemu, synowi założyciela PO Macieja, reprezentującemu PiS, do obu polityków w pierwszej turze brakuje niewiele – do Wałęsy jedynie 3 pkt proc., do Adamowicza 7. Gdyby jednak to Płażyński dostał się do II tury, przegrałby zarówno z Adamowiczem (59 proc. do 33 proc.), jak i Wałęsą (61 do 31).