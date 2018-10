Do czwartku w Sądzie Najwyższym stawiło się 17 z 27 nowych sędziów. Wszyscy złożyli oświadczenia o podjęciu nowych obowiązków, co rozpoczyna ich pracę w SN. – Pozostali mają na to dwa tygodnie – mówi Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN.

Nowych sędziów witał wielki baner „Konstytucja” zawieszony na gmachu SN. W czwartek rano setka mieszkańców Warszawy otoczyła budynek symbolicznym murem. – Wspieramy sędziów, którzy stawiają czoło niekonstytucyjnym zmianom. I wyrażamy naszą niezgodę wobec tych wybranych wbrew prawu – mówili.

Dzień wcześniej Andrzej Duda powołał do trzech izb SN 27 osób. Zrobił to wbrew orzeczeniom Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał powołania na wniosek innych uczestników konkursu do SN. Odrzuceni kandydaci uważają, że konkurs przeprowadzony przez nową KRS jest nieważny, i odwołali się od jego wyników. Prezydent nie czekał na odwołania i zlekceważył postanowienia NSA.