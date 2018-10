1 ZDJĘCIE Mateusz Morawiecki (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

To Jan Krzysztof Bielecki, mentor Donalda Tuska i były premier, wprowadzał Mateusza Morawieckiego na polityczne salony. - My nie wiemy, kim on jest. Sprawa jest trudna dla naszego elektoratu, bo nie jest tak pragmatyczny jak wyborcy PO - żali się działacz PiS.