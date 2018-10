Najpierw Piotr Guział (kandydat na wiceprezydenta Warszawy i lewicowy pierwiastek w sztabie Jakiego) stwierdził, że Warszawa będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy. Następnie Jaki częściowo potwierdził tę opinię w stacji Polsat News, twierdząc, że nie będzie pieniędzy na mosty Trzaskowskiego (dodając co prawda po chwili, że Trzaskowski nie chce budować mostów).

Teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro wiosłują wyborczą łodzią w drugą stronę. Jaki twierdzi, że jego wypowiedź została wyjęta z kontekstu, Guział przez jakiś czas walczył na Twitterze i argumentował, że przecież i tak inwestycje w Warszawie tylko w niewielkim stopniu są finansowane z funduszy budżetowych, a Patryk Jaki chce tylko to zmienić.

Tego rodzaju szantaż ze strony PiS jest oczywistym absurdem. Budżet Warszawy to 17 mld zł. To nie państwo polskie, ale podatnicy z Warszawy finansują w dużej części budżet państwa. Warszawa świetnie poradziłaby sobie sama, ale to z jej dochodów jest utrzymywany między innymi aparat państwa, między innymi poseł Jaki. Nie jest to wyrzut, ale stwierdzenie faktu. Po prostu z racji wielkości i stołeczności w Warszawie mieści się większość centrali firm.