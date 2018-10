Pod koniec lipca Trybunał Sprawiedliwości UE uznał – w odpowiedzi na pytania irlandzkiej sędzi w sprawie wydania Polsce Artura C. – że sądy państw unijnych mogą badać stan praworządności w Polsce. Muszą także wstrzymać wykonanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA), jeśli stwierdzą zagrożenie dla rzetelnego procesu w konkretnej sprawie. System ENA to uproszczony, niemal automatyczny system zastępujący w UE skomplikowane ekstradycje.

Po orzeczeniu Luksemburga ruszyła lawina: wiele sądów innych państw UE zaczęło wstrzymywać wydawanie osób, wobec których polskie sądy wydały ENA. W kierowanych do polskich sądów pismach dopytywały o stan niezależności sądownictwa i o to, czy wydawane osoby będą miały zagwarantowane prawo do rzetelnego procesu.