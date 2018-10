Największe sędziowskie stowarzyszenie w Polsce (zrzeszające blisko 4 tys. spośród 11 tys. sędziów) przedstawiło w środę raport „Stan niezależnego sądownictwa w Polsce z perspektywy sędziów".

Naciski na orzekających

Z badań wynika, że około 30 proc. sędziów słyszało o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15 proc. ich doświadczyło.

– Kto jeszcze miał wątpliwości, co dzieje się w Polskim wymiarze sprawiedliwości, po przeczytaniu tych badań nie powinien już ich mieć – mówi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Iustiti. I dodaje: Naciski polityczne, upolitycznienie nowo mianowanych prezesów oraz instytucji jak KRS czy Trybunał Konstytucyjny – to zatrważające wyniki badań. To pokazuje, jak obecna władza zainteresowana jest uzyskiwaniem korzystnych dla siebie orzeczeń sądowych wszelkimi sposobami. Ujawnia to jednocześnie, iż głoszone przez władzę ustawodawczą i wykonawczą hasła poprawy efektywności sądownictwa nie są prawdziwą przyczyną reformy.