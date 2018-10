Kancelaria Prezydenta trzyma powołania w tajemnicy. Nieoficjalnie dowiedziało się o nich RMF FM.

– Nie mogę potwierdzić, że czegoś takiego nie będzie jutro – mówi prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. – Mówimy o oficjalnej uroczystości wręczenia nominacji. Skąd te tajemnice? – pytamy. – Na chwilę obecną nie mogę tego potwierdzić – odpowiedział nam we wtorek po południu Spychalski.

Godzinę wcześniej Kancelaria zaprosiła kandydatów na uroczystość nominacyjną. – Dostał pan zaproszenie? – pytamy sędziego warszawskiego sądu apelacyjnego Marcina Łochowskiego, który ma zostać powołany do SN. – Tak. Przed godz. 15 odebrałem telefon – mówi.

NSA wstrzymuję uchwały KRS

Andrzej Duda zamierza wręczyć nominacje o godz. 11. Prawdopodobnie powoła 28 osób wybranych do trzech izb SN przez nową KRS. W sierpniu Rada – wbrew konstytucji obsadzona przez posłów PiS i Kukiz’15 – wybierała do SN m.in. byłych wiceministrów w rządzie PiS albo prawników powiązanych z partią rządzącą. Wymiana personalna w SN to główny cel reformy sądownictwa Dudy.