Zapowiedział to Jacek Sasin, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W poniedziałek przyjechał do Łodzi jako wysłannik premiera Mateusza Morawieckiego, żeby się spotkać z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rauem. Omawiał z nim sprawę kary grzywny, na którą – prawomocnym wyrokiem – skazano urzędującą prezydent Łodzi Hannę Zdanowską (sąd uznał, że 10 lat temu, gdy jej partner życiowy starał się o kredyt, poświadczyła nieprawdę w dokumentach bankowych).

Sasin stwierdził na konferencji prasowej, że sytuacja w Łodzi bardzo niepokoi rząd. – Jak wskazują analizy prawne, nawet gdyby pani Zdanowska wygrała wybory, to nie ma możliwości, żeby mogła objąć skutecznie urząd prezydenta Łodzi – przekonywał. – To grozi niestabilnością i tym, że Łódź nie będzie miała swojego gospodarza. W takiej sytuacji wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do prezesa Rady Ministrów o ustanowienie zarządu komisarycznego.