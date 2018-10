Na spotkanie parlamentarnego zespołu ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i ochrony praw człowieka poświęcone problemowi pedofilii w Kościele zaprosiła Joanna Scheuring-Wielgus. To ona szefuje zespołowi, a m.in. wraz z Markiem Lisińskim z fundacji Nie Lękajcie Się firmowała opublikowaną w niedzielę interaktywną mapę pedofilii wśród polskich duchownych. Na razie umieszczono na niej kilkaset przypadków, ale ma być ona systematycznie uzupełniania. Jej twórcy apelują o zgłaszanie się kolejnych ofiar.

O pedofilii bez Episkopatu i największych partii

W ciągu doby do mapy zajrzało ponad 650 tys. osób, a do fundacji zgłosiło się kolejnych 70 osób. - To jest tylko wierzchołek góry lodowej. W przypadku przestępstw seksualnych wobec dzieci znaczna większość z nich nigdy nie wychodzi na światło dzienne - podkreślała Agata Diduszko-Zyglewska, która również pracowała nad mapą. - Mamy nadzieję, że ludzie rzeczywiście przestają się bać, rozumieją, że mogą zyskać prawdziwą pomoc, i rozumieją, że tylko ujawniając to, co im się przydarzyło, mogą pomóc zatrzymać sprawców.