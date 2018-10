O problemach mieszkańców Pułtuska z obejrzeniem filmu „Kler” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego Bodnar dowiedział się z mediów i skargi od obywatela, która wpłynęła do jego biura. Chodzi o prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki kino Narew. To nie wyjątek - choć opowiadający o problemie pedofilii w Kościele film okazał się wielkim sukcesem (już w pierwszy weekend obejrzało go blisko milion widzów), niektóre miasta nie chcą go pokazywać. Podobna sytuacja miała miejsce choćby w Ostrołęce.

Radość władz z niewyświetlania filmu

W poniedziałek dziennikarka lokalnego „Tygodnika Pułtuskiego” Ewa Dąbek opublikowała fragment odpowiedzi p.o. burmistrza miasta Doroty Subdy w sprawie emisji filmu. Subda przyznaje, że jeszcze 23 września została poinformowana przez dyrektorkę MCKiS Izabelę Sosnowicz-Ptak o podjęciu przez nią decyzji o niewyświetlaniu „Kleru”.