W czwartek Jarosław Kaczyński w TVP wystawił świadectwo moralności Mateuszowi Morawieckiemu. Według lidera obozu władzy premier, używając wulgaryzmów w restauracji Sowa i Przyjaciele, załatwiając pracę dla syna europosła PiS Ryszarda Czarneckiego i dotację dla byłego ministra PO Aleksandra Grada, zachowywał się zgodnie ze standardami środowiska i używał „męskich słów”. A przede wszystkim Morawiecki już wtedy był „po stronie PiS” i poinformował go o ministerialnej propozycji, którą dostał od Platformy.

Z punktu widzenia moralności Jarosława Kaczyńskiego ocena zachowania drugiego z najważniejszych dziś polityków w państwie uzależniona jest wyłącznie od tego, „po której jest stronie”.

Cztery lata temu podsłuchani politycy PO przepraszali wyborców i swoje rodziny za użyte słownictwo, tłumaczyli się w mediach. Morawiecki się nie tłumaczy. Wyjechał do Stanów, gdzie opowiada o sukcesach. Wyręcza go Kaczyński, tłumacząc, że to wszystko atak medialny „ciemnych sił”, które premier pozbawił dochodów, uszczelniając podatki. Wyręcza rzeczniczka partii Beata Mazurek, sugerując, że kompromitację Morawieckiego zlecili Schetyna z Angelą Merkel.