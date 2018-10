– Sąd stwierdził, że istnieje realne niebezpieczeństwo naruszenia prawa do rzetelnego procesu zatrzymanych – mówi „Wyborczej” rzeczniczka sądu w Amsterdamie sędzia Polly van Dijk. W czwartek holenderski sąd w trzech różnych sprawach wstrzymał ekstradycję trzech obywateli Polski.

Amsterdam zadaje 22 pytania

Wszystkich zatrzymano w Holandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wystawionego przez sądy w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. Jeden z mężczyzn jest ścigany w związku z morderstwem, do którego doszło w 1994 r. Kolejny – Adrian C. – za handel narkotykami.

Mężczyzna mieszka w Holandii. W czerwcu policja zatrzymała go na podstawie ENA wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. – Jest podejrzany o to, że w latach 2005-14 przywiózł z Holandii do Polski 25 kg marihuany – informuje nas prokuratura w Amsterdamie.

W czwartek sąd w stolicy Holandii zdecydował się wystąpić do sądów w Poznaniu, Warszawie i Gliwicach z 22 szczegółowymi pytaniami. Pyta m.in. o instytucje wymiaru sprawiedliwości, które zajmują się sprawą, skład sędziowski czy szczegóły postępowania. Część pytań dotyczy ostatnich reform sądownictwa, które umożliwiły czystkę prezesów sądów albo pozwoliły posłom obsadzić Krajową Radę Sądownictwa. Sąd chce wiedzieć np., ilu sędziów danego sądu wysłano na emeryturę, bo minister sprawiedliwości – na mocy pisowskiej reformy – nie wyraził zgody na ich dalsze orzekanie. „Czy po wprowadzeniu zmian legislacyjnych wobec sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne? Jaki był powód wszczęcia postępowań i jak się skończyły?” – pyta.