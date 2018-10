- Ustanawiacie ten dzień 19 października, czyli chcecie to wykorzystać stricte do celów politycznych, przed kampanią wyborczą - mówiła tuż przed czwartkowym głosowaniem posłanka koła Liberalno-Społeczni Joanna Scheuring-Wielgus. - Jeżeli chcecie rzeczywiście coś zrobić dla państwa polskiego, to zajmijcie się działaniami tu i teraz - pedofilią w polskim Kościele. A nie uchwalaniem kolejnych narodowych dni dla kapłanów - apelowała.

Podpisany przez 48 posłów PiS wpłynął do Sejmu na początku września, dwa tygodnie przed pierwszym publicznym pokazem filmu „Kler” Wojciecha Smarzowskiego opowiadającego o problemie pedofilii w Kościele. Podczas szybkich prac nad projektem sprzyjające PiS media łączyły „zachwyt” opozycji nad filmem ze sceptycyzmem jej przedstawicieli do projektu Narodowego Dnia Pamięci... Ostatecznie ustanowienia święta poparło 356 posłów, przeciw było 39, zaś wstrzymało się od głosu 21. „Za” było Prawo i Sprawiedliwość, znaczna część parlamentarzystów PO oraz PSL-UED.