Biznesmen od czasu uprawomocnienia się w grudniu 2017 r. wyroku 2,5 roku więzienia skutecznie unika odbycia kary. Przechodził w tym czasie kolejne badania specjalistyczne, a jego pełnomocnicy wystąpili równolegle o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

Adwokaci Falenty chcą, by wstrzymano mu karę do czasu rozpatrzenia sprawy przez SN. Jednak we wtorek warszawski sąd okręgowy odrzucił ich wniosek. Nie oznacza to, że Falenta pójdzie siedzieć, bo jego obrona składa zażalenie na decyzję sądu okręgowego. I w środę przed południem sąd zgodził się poczekać na rozpatrzenie tego zażalenia. Stanie się to w ciągu tygodnia i od orzeczenia nie będzie już odwołania. – Wyczerpiemy wszystkie możliwe procedury – mówi „Wyborczej” Marek Małecki, obrońca Falenty.

Z kolei 25 października Sąd Najwyższy wypowie się, czy odroczyć karę do czasu rozpatrzenia kasacji wyroku.