To był precedensowy wyrok – premier musiał swoim głosem powiedzieć: „Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie”. Mateusz Morawiecki nie powiedział, a „Wiadomości” TVP od razu wyjaśniały dlaczego. I tym samym po raz kolejny pokazały, czym są. Telewizyjnym rzecznikiem władzy.

W zeszły czwartek warszawski sąd apelacyjny zobowiązał premiera Morawieckiego, by swoim głosem przed głównym wydaniem „Faktów” TVN i „Wiadomości” TVP odczytał oświadczenie tej treści: „Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 15 września 2018 r. podczas wiecu wyborczego Komitetu Wyborczego PiS-u w Świebodzinie, że w ciągu jednego do półtora roku wydawana jest przez nas większa suma na drogi lokalne niż za czasów koalicji PO-PSL w ciągu ośmiu lat”. I takie oświadczenie zostało wyemitowane w czwartek przed głównymi wydaniami „Faktów” i „Wiadomości”.

Premier jednak nie przemówił swoim głosem. Oświadczenie odczytała kobieta, więc fragment „nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie” zabrzmiał humorystycznie. Onet ustalił, że musiał to być pomysł samego premiera, bo Centrum Informacyjne Rządu twierdzi, że „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie brała udziału w przygotowaniu materiału i nie pokrywała kosztów nagrania ani emisji materiału – poniósł je z własnych środków pan Mateusz Morawiecki”. Czyli Morawiecki musiał zapłacić za to, by kobiecy głos prostował nieprawdziwe informacje w jego imieniu.