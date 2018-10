1 ZDJĘCIE Konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

"Taki kierunek zmian to zamach nie na te środowiska, a na obywateli. To uderzenie w konstytucyjne prawo do obrony, domniemanie niewinności i prawo do rzetelnego procesu" - pisze Towarzystwo Dziennikarskie o projekcie nowelizacji procedury karnej. Znalazł się w nim rewolucyjny zapis o zasadach uchylania tajemnic zawodowych.